Viñales ringrazia Dovizioso: "Grazie per avermi evitato"

Poteva essere una tragedia. Così per fortuna non è stato. Maverick Viñales è caduto ieri nel corso del GP d'Olanda. Come molti si sono accorti in diretta, lo spagnolo poteva essere colpito sulla testa dalla Ducati di Andrea Dovizioso, che invece è riuscito scansare Maverick. E proprio Maverick posta la foto su Instagram di quel pauroso istante con un messaggio: "Grazie a Dovizioso per avermi evitato!".