Ecco Kombatt Ball, il pallone con cui giocherà il Parma (e tutta la B)

C'è un accordo all’insegna dell’italianità dietro il nuovo pallone della Serie B. Si chiama Kombat Ball e lo fornirà per i prossimi quattro anni il marchio torinese Kappa, che lo ha realizzato coniugando le tradizionali forme esagonali e pentagonali dei pannelli in poliuretano con una tecnologia in grado - viene assicurato - di garantire ai calciatori precisione nel controllo e performance nel tiro.

«Con questo accordo Kappa ha voluto sposare la Serie B ritenendo che rappresenti un’eccellenza nel panorama calcistico e sportivo italiano. Per noi è un matrimonio importantissimo che speriamo di portare avanti oltre i quattro anni», ha spiegato il vicepresidente della Lega B, Andrea Corradino, durante la conferenza stampa con Paolo Fulgenzi, responsabile delle sponsorizzazioni sportive del Gruppo BasicNet, proprietario del marchio Kappa.

«L'italianità per noi è una componente importante non solo di business ma di stile. Questo pallone - ha detto Fulgenzi - è un’icona di stile e tecnologia, non a caso si chiama Kombat come la maglietta della Nazionale di calcio agli Europei del 2000, quella dell’Italrugby che ha stravolto modo di vestire in uno sport giocato fino ad allora con le polo di cotone, e di recente la tuta che nello sci ha fatto incetta di vittorie».

Il dg della Lega B, Paolo Bedin, ha sottolineato che «Kappa vestirà anche i delegati in campo, lo staff in ufficio e realizzerà le divise della B Italia», la rappresentativa creata per valorizzare i giovani del campionato cadetto.