Impresa di Federica Pellegrini ai mondiali di nuoto di Budapest. L’olimpionica ha vinto l’oro nei 200 sl. Azzurra a medaglia in sette edizioni iridate. Si è imposta nella finale con il tempo di 1'54''73, battendo la campionessa olimpica in carica, l’americana Katie Ledecky che ha chiuso in 1'55''18, a pari merito con l’australiana Emma Mckeon. "Adesso posso dire di essere in pace. Volevo una medaglia importante dopo quello che è successo l’anno scorso, ma non pensavo però all’oro. Questi sono i miei ultimi 200 stile, continuerò a nuotare seguendo un altro percorso", Federica Pellegrini così ai microfoni di Rai Sport dopo l’oro mondiale. "Non so cosa sia successo, devo ancora rendermene conto. Non pensavo fosse possibile, ma ho fatto una gara giusta - ha proseguito la fuoriclasse veneta -. Non lo so dove ho trovato questa energia", ha concluso.

"Vorrei fare la velocista"

«Non avrei mai pensato che sarei riuscita a ricantare l’inno sul gradino più alto del podio». Dopo la premiazione con la medaglia d’oro appesa al collo consegnata direttamente dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, Federica Pellegrini, conferma la sua intenzione di abbandonare i 200 ma allo stesso tempo non esclude possibili ripensamenti. «Giovanni (Malagò, ndr) mi ha detto ma cosa dici, non lo devi dire, ma nella mia testa penso questo poi nella vita vediamo. Vorrei fare la velocista, magari ci ripenserò ma a caldo penso che sarà così». «Per me - aggiunge l’olimpionica ai microfoni della Rai - è stato un anno incredibile dopo la vasca corta. Un ringraziamento a tutte le persone che piangevano dopo il quarto posto a Rio e che hanno pianto con me adesso. Grazie a tutti, alla mia famiglia, al mio allenatore, a Giovanni che era qui anche oggi».

Cambio di protocollo: premiata da Malagò

E’ stato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a mettere la medaglia d’oro al collo di Federica Pellegrini sul podio della prova dei 200 sl ai Mondiali di nuoto. Il presidente della Federnuoto internazionale, Julio Maglione, con un gesto di cortesia nei confronti del n.1 dello sport italiano giunto a Budapest per seguire gli atleti azzurri, ha deciso un inusuale cambio di protocollo consentendo a Malagò di procedere alla premiazione. Malagò ha consegnato la medaglia e stretto la mano alla statunitense Katie Ledecky e all’australiana Emma Mckeon, argento a pari merito, quindi ha premiato e abbracciato a lungo l’atleta azzurra.