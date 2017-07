Pazzesca Pellegrini: impresa, oro nei 200 s.l. ai mondiali

Impresa di Federica Pellegrini ai mondiali di nuoto di Budapest. L’olimpionica ha vinto l’oro nei 200 sl. Azzurra a medaglia in sette edizioni iridate. Si è imposta nella finale con il tempo di 1'54''73, battendo la campionessa olimpica in carica, l’americana Katie Ledecky che ha chiuso in 1'55''18, a pari merito con l’australiana Emma Mckeon. "Adesso posso dire di essere in pace. Volevo una medaglia importante dopo quello che è successo l’anno scorso, ma non pensavo però all’oro. Questi sono i miei ultimi 200 stile, continuerò a nuotare seguendo un altro percorso", Federica Pellegrini così ai microfoni di Rai Sport dopo l’oro mondiale. "Non so cosa sia successo, devo ancora rendermene conto. Non pensavo fosse possibile, ma ho fatto una gara giusta - ha proseguito la fuoriclasse veneta -. Non lo so dove ho trovato questa energia", ha concluso.