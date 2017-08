Folorunso fuori dalla finale: "Qui brucia, ma è meglio così mi impegno di più" Video: la gara

Sesta, poi quinta dopo la squalifica di un'atleta giamaicana nonostante ce l'abbia messa tutta. Salta - per questa volta- l'appuntamento con la finale Ayomide Folorunso nei 400 ostacoli ai mondiali di atletica in corso a Londra. Finale, ricordiamo, in programma giovedì 10 agosto alle 22.35. "Ho sbagliato il finale della gara, ma ci sto lavorando, sto imparando: devo migliorare. Farlo qui ai mondiali certo brucia di più", ci mette un po' ad andare davanti ai microfoni, voce rotta dalla rabbia ma poi Ayo esplode con grinta e ironia: "Le gare regionali non se le fila nessuno, fatto qui ai mondiali davanti a tutti fa venire la rabbia. Ma è meglio, così brucio di più". Alla fina mostra il cuore con le mani: "Scusatemi tutti". Imbronciata poi tira fuori gli attributi delle campionesse: "Mi impegnerò per fare di più, per fare meglio".