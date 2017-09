Monza, seconde libere: Ferrari più vicine alle Mercedes

Le Mercedes si confermano le più veloci nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia a Monza, ma si è ridotto il gap sulle Ferrari con le gomme supersoft. Il miglior tempo è di Valtteri Bottas, davanti al compagno di scuderia Lewis Hamilton (+0"056) e ai due ferraristi Sebastian Vettel (+0"140) e Kimi Raikkonen (+0"398). Come nella prima sessione, subito dopo ci sono le Red Bull, con Max Verstappen più veloce di Daniel Ricciardo, seguite dalle McLaren di Stoffel Vandoorne e Fernando Alonso.

Vettel - Per la Ferrari è stata "una giornata mista". Sebastian Vettel non è del tutto soddisfatto dalle prime due sessioni di prove libere. "Ci sono molte situazioni positive, se vediamo quanta gente c'è già al venerdì, tante bandiere, gli applausi ogni volta che usciamo. Per il resto - ha notato il tedesco -, è stata una giornata abbastanza mista, dobbiamo migliorare e domani andrà ancora meglio. Abbiamo utilizzato in gran parte le soft di pomeriggio e non sono del tutto contento, anche perché abbiamo trovato tanto traffico e la virtual safety car, ma è lo stesso per tutti. Non è completamente la giornata che volevamo ma dovremmo avere dati a sufficienza da esaminare".

Raikkonen - "Non è stata una giornata molto semplice, non sappiamo per quale motivo. Non è stato semplice portare la macchina nella situazione che volevamo". Così Kimi Raikkonen commenta le due sessioni. "Avremo del lavoro da fare domani, se riusciamo a fare le cose che vogliamo riusciremo ad andare più veloce" ha detto, senza sbilanciarsi sulla possibilità di competere alla pari con le Mercedes: "Non lo so, non so come rispondere. Non lo sapevo ieri, non lo so oggi e non lo saprò prima della gara. Forse domani, dopo le qualifiche, avremo un quadro più chiaro. Non mi interessa tirare a indovinare".