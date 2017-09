Sfida le onde dell'uragano Irma: muore Zander, giovane star del surf

Tra le vittime dell'uragano Irma, secondo Le Parisien, Zander Venezia, una giovane "stella" del surf di 16 anni, Alexander "Zander" Venezia, che malgrado la massima allerta ha voluto sfidare le onde ed è morto scaraventato contro gli scogli sull'isola di Barbados. Con un gruppo di amici e colleghi si era buttato in acqua in un punto della costa orientale, tra Barclays Beach e Cattlewash. Dopo una serie di surfate perfette è cadutop in acqua dove ha sbattuto violentemente contro gli scogli. . Portato a riva, hanno tentato di rianimarlo fino all'arrivo dell'ambulanza ma una volta arrivato in ospedale è stato dichiarato morto.