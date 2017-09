Sfila con un costume dipinto a mano Federica Pellegrini, regina in piscina e sulla passerella di Raffaella D’Angelo, che per la prossima estate lancia il 'paint-kinì a temi floreali, da portare con caftani vaporosi oppure ampi parei.

I bikini e gli interi a motivi floreali sono stampati, ricamati o a crochet, pensati per essere abbinati ai lunghi abiti in seta e ai miniabiti in lino e pizzo dai colori vivaci.