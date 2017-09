Zebre nella storia: prima squadra italiana a vincere in Sudafrica Le foto

Sabato le Zebre hanno affrontato la seconda trasferta consecutiva in Sudafrica nell’edizione 2017/18 del Guinness PRO14, un campionato, per la prima volta dalla sua costituzione, a 14 squadre; sono scese in campo a Port Elizabeth, città affacciata sull’Oceano Indiano, per sfidare i Southern Kings al Nelson Mandela Bay. I bianconeri guidati da capitan Costello, hanno ottenuto la loro prima vittoria stagionale nel quarto turno del torneo celtico dopo una gara controllata alla perfezione.

Già si era vista la settimana precedente contro i Cheetas, una squadra, quella delle Zebre, con una efficace strategia offensiva, capace di produrre 5 mete, e che usciva a testa alta dal terreno di gioco seppure sconfitta 54 a 39.

Quest’ultima partita, impostata da coach Bradley a Port Elisabeth, ha annientato qualsiasi sforzo dei padroni di casa dei “Re dell’Emisfero Sud” di ribaltare il risultato; ci hanno provato ma troppo tardi, a metà del secondo tempo. Per la franchigia italiana, impegnata insieme alla Benetton Treviso nel campionato celtico, che ha la propria base a Parma, la vittoria è arrivata da sei mete segnate (tre per tempo) in ottanta minuti. Ampia e storica nel punteggio la vittoria per 43-17 che frutta cinque punti per il XV del Nord-Ovest: mai le Zebre avevano conquistato il bottino completo lontano dallo Stadio Lanfranchi di Parma. Il successo è anche storico per lo sport italiano, con un club del Belpaese che riesce a battere una formazione della Rainbow Nation in gara ufficiale in trasferta. Appuntamento il 28 Ottobre a Parma quando i bianconeri ospiteranno per la prima volta in Italia una formazione sudafricana, quella dei Cheetahs di Bloemfontein inseriti nel girone A come la nuova franchigia federale. Per le Zebre, in estate sprofondate in un marasma societario che pareva letale, è la prima vittoria stagionale. A Parma coach Bradley predica un rugby offensivo, dove gli off-load (i ricicli volanti del pallone) e l’intensità elevata del ritmo di gioco hanno un ruolo chiave. Contro i Kings il man of the match è stato il 22 enne Renato Giammarioli, e hanno brillato anche Violi (23) e capitan Castello(26).

Le Zebre atterreranno in Italia oggi, lunedì 25 settembre, all’aeroporto Giuseppe Verdi alle 13. Riprenderanno gli allenamenti per preparare la seconda gara interna stagionale, fissata per sabato 30 settembre alle ore 15.35. Ospiteranno i nord-irlandesi dell’Ulster allo Stadio Lanfranchi di Parma nel quinto turno del Guinness PRO14.



Port Elizabeth (Sudafrica), Nelson Mandela Bay Stadium – 23 Settembre 2017

Guinness PRO14 2017/18, Round 4

Southern Kings Vs Zebre Rugby Club 17-43 (p.t. 3-22)

Marcatori: 4‘ m Castello tr Canna (0-7); 5‘ m Bellini (0-12); 8‘ cp De Wet (3-12); 21‘ m Giammarioli tr Canna (3-19); 28‘ cp Canna (3-22); s.t. 8‘ m Boni tr Canna (3-29); 11‘ m Masimla tr De Wet (10-29); 17‘ m Pupuma tr De Wet (17-29); 27‘ m Bisegni tr Canna (17-36); 39‘ m Sarto tr Bordoli (17-43);

Southern Kings: Banda, Penxe, Klaasen, Vulindlu (27’ s.t. Nel), Sithole, De Wet (34’ s.t. Zono), Van Rooyen (25’ Masimla); Ntsila, Sekekete (15’ s.t. Ngoza), Majola, Van Schalkwyk, Greeff (15’ s.t. De Wee), Pupuma (15’ s.t. Dreyer), Willemse (cap) (15’ s.t. Coetzee), Ferreira (32’ s.t. De Klerk) All. Davids

Zebre Rugby Club: Minozzi, Bisegni, Boni (19’ s.t. Gaffney), Castello (cap), Bellini, Canna (38’ s.t. Bordoli), Violi (21’ s.t. Palazzani); Giammarioli, Licata, Meyer J. (38’ s.t. Minnie) Biagi, Sisi (38’ s.t. Sarto), Tenga (18‘ s.t. Chistolini, 32’ s.t. Tenga), Fabiani (32‘ s.t. Panico), Lovotti (32‘ s.t. De Marchi) All. Bradley

Arbitro: Sean Gallagher (Irish Rugby Football Union)

Assistenti: Andrew Brace (Irish Rugby Football Union) e Quinten Immelman (South Africa Rugby Union)

TMO: Marius Jonker (South Africa Rugby Union)

Calciatori: De Wet (Southern Kings) 3/3 , Canna (Zebre Rugby) 5/6, Bordoli (Zebre Rugby Club) 1/1,

Man of the match: Renato Giammarioli (Zebre Rugby)

Punti in classifica: Southern Kings 0, Zebre Rugby Club 5

Note: Cielo nuvoloso. Temperatura 14° .Terreno in ottime condizioni.