Il velista francese François Gabart ha stabilito un nuovo record per il giro del mondo in solitario circumnavigando il globo in soli 42 giorni e 16 ore: si tratta di oltre sei giorni in meno del precedente record, segnato l’anno scorso dal connazionale Thomas Coville.

Secondo gli organizzatori, il 34enne francese ha tagliato il traguardo questa mattina vicino all’isola di Ouessant, davanti alla costa occidentale francese, al timone del suo trimarano "Macif". Gabart era partito dal vicino porto di Brest il quattro novembre scorso.