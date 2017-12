Il defensive end don Pappalardo a Rai 1: "Il footbal, uno strumento per parlare a nostro Signore"

Porta la parola di Dio sui campi da football americano, come prete, giocatore ma anche allenatore. E' tra la diocesi di Massa, i campi di Parma e la sideline di Sarzana che si muove tra fede, missione, faticate e schemi don Stefano Pappalardo. Il prete romano/parmigiano/massese/sarzanese è stato ospite oggi a "La vita in diretta", intervistato da Marco Liorni. Nato a Roma nel '91 a Roma, dopo una vacanza negli Usa nel 2009 inizia a giocare nei Marines Lazio. Poi il passaggio a Parma dove gioca fino al 2012 come difensore e disputando anche alcune stagioni da protagonista nella formazione Under 21. Poi la scelta di diventare sacerdote e l'obbligo di smettere con lo sport giocato. Ordinato sacerdote è stato assegnato dal vescovo di Massa alla parrocchia di Villafranca in Lunigiana. Ordinato a ottobre, a dicembre un primo "riavvicinamento" allo sport con la nomina a cappellano della Federazione italiana di American football. Incarico che lo ha convinto a chiedere al vescovo la dispensa per ritornare in campo. Il parroco riesce trasmettere la sua passione ai ragazzi che segue all’oratorio di Villafranca, che scelgono il football piuttosto del calcio. Fonda i “Boars Lunigiana” con due formazioni, una U13 e una U15 e porta i suoi ragazzi a competere in vari bowl in giro per l’Italia. Arriva la concessione a giocare dal vescovo. E il ritorno sul campo con i Panthers Parma. In forza ai parmigiani nel campionato senior (con il numero 91), è anche allenatore a supporto di alcuni dei suoi ragazzi in prestito ai Sarzana Red Jackets. Un'esperienza di fede e sport raccontata a Rai-Uno. Con il ricordo di un dolore recente, la morte del fratello Andrea, affetto da una rara malattia cardiaca, la sindrome del QT lungo: "I miei genitori si stanno attivando per aprire una fondazione con il nome di mio fratello che diffonda la conoscenza di questa malattia e favorirne la ricerca".