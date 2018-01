Nfl, play off nel vivo: in sette alla caccia dei Patriots di Tom Brady (e Bill Belichick)

Primo turno di play-off dedicato, come da tradizione, alle wild-card. Due le sorprese: Tennesse chebatte Kansas City 22-21 e Atlanta che batte Los Angeles (Rams) 26-13. Come da previsione Jacksonville fa fuori la rivelazione play-off Buffalo 10-3 e New Orleans batte Carolina 31-26. E ora, play-off nel vivo con l'ingresso delle teste di serie. Campioni in carica di New England compresi. Sabato (22.35 orario italiano) Atlanta andrà a Philadelphia. Sempre in ambito Nfc, domenica alle 22:40, New Orleans ospite di Minnesota. Versante Afc, le due semifinali di Conference sono Tennesse contro la corazzata Patriots (domenica alle 2:15 di notte) e Jaguars in casa Steelers (19:05). Finali di Conference domenica alle 21:05 e lunedì (domenica notte) alle 00:40. In palio il Vince Lombardi trophy, nel Superbowl di lunedì 5 febbraio (sempre in Italia) alle 00:30.