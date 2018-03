Commosso addio ad Astori in Santa Croce. Badelj: "Tu sei la nostra luce"

Si svolgono questa mattina a Firenze le esequie di Davide Astori, il capitano della Fiorentina morto a Udine. Alle 10 il feretro è arrivato in piazza Santa Croce: il funerale si svolge nella Basilica omonima. L’arrivo è stato accolto da un applauso della folla che si è radunata nella piazza per dare l’ultimo saluto al capitano della Fiorentina scomparso domenica scorsa, poi un silenzio commosso. In tanti hanno la sciarpa viola al collo, altri sventolano bandiere della Fiorentina.

APPLAUSO E LACRIME: IL FERETRO PASSA DAVANTI ALLO STADIO. Un lungo applauso e lacrime: così per il passaggio del feretro di Davide Astori davanti allo stadio Franchi di Firenze da parte dei tantissimi presenti che volevano dare il loro ultimo saluto al capitano viola scomparso domenica scorsa. Via via si erano radunate oltre duemila persone.

Il carro funebre, scortato da due motociclisti della polizia e quattro della polizia municipale, è passato lentamente davanti allo stadio e tra i presenti in tanti hanno voluto toccare l'auto come per dare una carezza ad Astori.

COLTO DA MALORE IL PADRE DELLA COMPAGNA. E’ stato il padre di Francesca Fioretti, compagna di Davide Astori, ad accusare un malore mentre era già nella basilica di Santa Croce dove stamani si tengono i funerali del giocatore. Da quanto appreso l’uomo starebbe meglio e le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

IL CARDINALE BETORI: "RICONOSCIAMO IN ASTORI LE VIRTU' PIU' ALTE DEL NOSTRO POPOLO". «Siamo qui a pregare per Davide, in questa basilica che l’Italia ha voluto fosse il sacrario degli uomini più illustri che l’hanno onorata, e che custodisce le virtù più alte del nostro popolo». Lo ha affermato il cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze, aprendo la cerimonia funebre di Davide Astori. «Queste virtù noi riconosciamo in Davide - ha aggiunto - e per questo lo salutiamo in questo luogo».

BADELJ: "TU SEI LA NOSTRA LUCE". «Grazie Davide, tu per noi sei la nostra luce, tu sei il calcio puro dei bambini, il figlio e il fratello che tutti vorremmo avere»: così il compagno di squadra Milan Badelj rivolgendosi al suo capitano quando al termine dei funerali ha letto a nome dei compagni una lunga toccante lettera d’addio. «Non sapevi parlare le lingue, però ti facevi capire da tutti perchè parlavi con il cuore - ha continuato il centrocampista viola - E questo è un doni di pochi eletti».

Durante la cerimonia funebre ha cantato il coro del Maggio Musicale Fiorentino.

All’esterno, con la piazza sempre più gremita, non sono mancati malori con continuo intervento di medici e infermieri.