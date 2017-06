Medici del Camerun a Parma: due giorni di iniziative

I medici originari del Camerun operanti in tutta Italia si danno appuntamento a Parma per due giorni di iniziative, venerdì 2 e sabato 3 giugno. Venerdì, incontro aperto a tutti sulle nozioni di primo soccorso e la prevenzione delle malattie cardiovascolari, dalle 16 alle 20 nella Casa madre dei Saveriani (viale San Martino 8). Sabato, dalle 9 alle 15 all’hotel Link 124 (via San Leonardo 124) conferenza sulla diaspora medica camerunense in Italia. Parteciperanno, fra gli altri, l’ambasciatore del Camerun Dominique Awono Essama, il presidente dell’Ordine dei Medici di Parma Pierantonio Muzzetto e il suo omologo del Paese africano, Guy Sandjon. Dalle 16, torneo di calcetto a Moletolo e alle 20 serata di gala al Dado Hotel: saranno raccolti fondi per un orfanotrofio in Africa. Saranno anche rinnovati i vertici dell’Associazione Medici Camerunensi in Italia.

L’incontro sul primo soccorso è gratuito e aperto a tutti, italiani e stranieri: “E’ facile chiamare il 118 se qualcuno sta male, ma bisogna anche sapere cosa fare nel frattempo”, spiega Jean Paulin Mbissoko, già presidente dell’associazione dei medici del Camerun in Italia (che ha sede a Parma) e candidato per un nuovo mandato. Le elezioni si svolgeranno dopo il convegno di sabato 3 giugno, cuore delle iniziative. Si discuterà del lavoro dei medici camerunensi e dei modi in cui questi ultimi possono aiutare il loro Paese di origine. Fra gli scopi principali dell’associazione c’è quello di mettere in rete i medici camerunensi che lavorano in Italia: “Siamo tantissimi e spesso non ci conosciamo - spiega Mbissoko -. L’Ordine dei Medici del Camerun ha rappresentanti in tutti i Paesi d’Europa. Per l’Italia il rappresentante sono io. Per l’elezione del direttivo, nella mia lista ci sono persone di tutta Italia”.