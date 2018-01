Griglia di partenza rovente: al via domani i regionali di Tennis a squadre indoor

È tempo di scaldare i motori. È tempo di affilare le racchette. Il gran tennis a squadre bussa in casa Emilia Romagna e, a partire da domani, la regione dovrà spalancargli le sue porte. Nemmeno le condizioni atmosferiche avverse potranno fermare la sua avanzata: l’indoor le ha già messe knockout e lo ha fatto, addirittura, a round ancora da iniziare. Non resta allora che accogliere a braccia aperte l’ospite d‘onore: i campionati regionali a squadre indoor.

Numeri da capogiro

8 le classi in gara. Dal maschile al femminile, dalla 3a alla 4a categoria, dalle ladies 40 agli over (O 35 di 3a categoria, O 45 e O 55): Ce n'è proprio per tutti i gusti. Ma diamo sfogo alle cifre: 63 gironi, 324 squadre, 1064 giocatori. Numeri da grandi occasioni.

Strada per gli allori

Bello sognare la vittoria dei campionati regionali, ancor più bello però riuscire a trasformare il sogno in realtà. Primo step da affrontare per un passo verso l’impresa saranno i gironi: loro il compito di sancire la scrematura iniziale. Qui la legge di Darwin sarà spietata: solo le prime due squadre e alcune tra le migliori terze continueranno la corsa verso la bandiera a scacchi. Spazio poi ai duelli del tabellone a eliminazione diretta: disegnare la strada per la volata finale spetterà proprio a loro. Attenzione però: impossibile seguire il tracciato senza passione, grinta e un briciolo di cinismo. Si rischierebbe il fuori pista.

Le paladine di Parma

Non può, di certo, nella battaglia per il titolo regionale, dichiararsi inerme Parma. Vanta, infatti, un armamentario di tutto rispetto: 30, per la precisione, le frecce a disposizione del suo arco. 30 squadre, tutte pronte a combattere strenuamente, 15 dopo 15.

A difendere i suoi colori per il trofeo Giovannino Palmieri (3° categoria maschile) ci saranno il President (Pescina Massimo 3.1, Vicariotto Tommaso 3.2, Viani Giordano 3.3, Motti Giuseppe 3.3, Rivellini Tommaso 3.4, Furia Lorenzo 3.3), il Parma A (Delpogetto Filippo 3.1, Bottarelli Christian 3.3, Del Bono Alessandro 3.3, Zambernardi Leonardo 3.3), il Parma B (Cavalca Edoardo 3.2, Borlenghi Davide 3.3, Bernini Gabriele 3.3, Campi Pietro 3.3), il Fidenza (Busani Luca 3.1, Orsi Davide 3.1, Negri Alessandro 3.1, Armani Alessandro 3.1), il Salsomaggiore (Cassani Franco 3.2, Boni Andrea 3.3, Favagrossa Marcello 3.4, Rosati Andrea 3.5) e lo Sporting Parma (Zaniboni Michele 3.1, Canali Lorenzo 3.3, Piani Matteo 3.3, Restori Filippo 3.3).

Nel Marina Quattrocchi (3a f.) scenderanno in campo invece il Castellazzo (Motti Sofia 3.2, Desimoni Annalisa 3.2, Bocchi Elena 3.2, Zoni Caterina 3.3), il President (Riva Irene 3.3, Bricoli Annalisa 3.4, Vicariotto Agata 3.5, Faroldi Alice 4.1), il Tennis della Bassa (Ruocchio Mariarosaria Carolina 3.5, D’alessandro Alessandra 3.5, Azzali Federica 4.1) e il Borgo San Donnino (Ferrari Stefania 3.3, Gocciadoro Sara 3.3).

Il Città di Nonantola (4 a categoria) vedrà invece la presenza, nella categoria maschile, del Sant’ Andrea Bagni (Dodi Michele 4.2, Maria Fulvio 4.2, Manghi Maurizio 4.3, Fossa Andrea 4.NC), del President (Poma Michele 4.1, Gaibazzi Roberto 4.2, Ceci Umberto 4.2, Carrara Davide 4.2, Poma Gianluca 4.2, Manotti Carlo 4.2), del Salsomaggiore (Bonafini Loris 4.2, De Vincentis Sbahi Amir 4.3, Maradini Matteo 4.3, Sozzi Emanuele 4.3),del Fidenza (Ajolfi Paolo 4.1, Ferrari Stefano 4.1, Pasini Paolo 4.1, Rizzi Mattia 4.1), del Cral Barilla (Rastelli Luca 4.1, Costella Alberto 4.2, Orlandi Marco 4.3, Benna Marco 4.4) e del Sant’ Andrea Bagni B (Bonardi Gian Paolo 4.3, Bernini Luca 4.4, Barbuti Federico 4.5, Barbuti Alessandro 4.NC). Nel Nonantola femminile saranno da ammirare invece il Borgo S. Donnino (Cantarelli Angelica 4.1, Fantini Michela 4.1), lo Sporting Parma (Cardamone Marcella Maria 4.1, Melchionna Annalisa 4.2, il Tennis della Bassa (Azzali Federica 4.1, Manfrini Monica 4.4, Donvito Annamaria 4.3), il Salsomaggiore (Dallachiesa Silvia 4.5, Salamone Rosanna 4.5) e il Parma (Delprato Fiorenza 4.1, Gelmetti Chiara 4.1).

Restando sul filone in rosa, tra le Ladies 40 del trofeo Ivo Mingori, sono pronte a farsi onore lo Sporting Parma (Giovanazzi Ottavia 4.1, Zurlini Francesca 4.1, Pacchiani Carlotta 4.4) e il Pro Parma (Bertoli Raffaella 4.2, Mori Emiliana 4.2, Patini Michela 4.3). Non meno agguerrite saranno le formazioni dell’ over maschile: il Pro Parma (Lo Presti Davide 3.2, Di Cino Simone 3.4, Maurano Corrado 3.5) per l’O 35, il President (Ferrari Michele 3.3, Motti Giuseppe 3.3, Del Monte Stefano 3.4), il Salsomaggiore (Cassani Franco 3.2, Filadi Davide 3.5, Morini Massimo 3.5, Puelli Massimiliano 4.3), il Planet tennis Traversetolo (Correggi Cristiano 3.4, Negri Stefano 3.4, Molinari Fabio Carlo 4.2), lo Sporting Parma (Bastoni Federico 3.3, Landi Silvano 3.3, Rigoni Sandro 3.3) e il Sorbolo (Lombardelli Andrea 3.3, Bonati Andrea 3.5, Giaroli Massimo 4.1) per l’over 45, il ruolo di portabandiera della categoria O 55 spetterà invece al Parma (Piovani Francesco 3.2, Alinovi Giampiero 3.4 e Montagna Stefano 3.4).

Next Gen da applausi

Impossibile, davvero, non spendere due parole anche per i campionati a squadre giovanili che, iniziati a fine autunno, vivranno proprio in questo weekend la fase clou del tabellone a eliminazione diretta.

7 le squadre di Parma presenti nella scacchiera finale. Nel Rossella Biagi (U13 F) saranno le piccole guerriere del President (Costi Aurora 4.2, Baldin Caterina 4.4, Ferretti Beatrice 4.4) e del Castellazzo ( Naydenova Elena 4.2, Laifer Sofia 4.5) a tentare lo scacco matto. Nel Leonardo Micheli (U13 M) invece l’arduo ma appetitoso compito spetterà ai giovani tennisti del Castellazzo A (Tombolini Sebastiano 4.2, Cirstea David 4.2) e dello Sporting Parma (Bellomi Edoardo 4.2, Bocci Flavio 4.1). Squadre, queste finora citate, tutte in gara anche nel Marco Bellenghi (U15 M): a cambiare sono solo gli interpreti (Coffrini Filippo 3.5 e Boisson Alex 4.1 per il Castellazzo, Agostinelli Federico 3.5 e Bastoni Gianmaria 3.5 per lo Sporting Parma, mentre sono Maselli Pietro 4.4, Gennari Filippo 4.4 e Zilioli Alessandro 4.3 le cartucce a disposizione del President).

Piccola nota d’obbligo: l’anno scorso a trionfare nel Biagi e nel Bellenghi sono state, rispettivamente, il President di Corvi Aurora e Riva Irene e il Castellazzo di Botti Filippo e Bonazzi Tommaso. Che sia di buon auspicio?

I want you

Uomo o donna. Bambino o adulto. Tennista o no. C’è spazio per tutti: nessuno escluso. Il tennis regionale è in fase di reclutamento: offre brividi, emozioni, lezioni di vita condite col ritmo di abbaglianti top spin, back, ace, smorzate. Cerca supporters, cerca pubblico, cerca affetto: è un appello a cui rispondere, un invito da non declinare. All’appuntamento ci saranno anche nervi che saltano, è vero, ma saranno sinceri, reali, umani e daranno ulteriore sapore a un piatto già di suo succulento. E allora buon appetito! Che il countdown abbia inizio!