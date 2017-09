Non si ferma la Festa del Lambrusco di Torrile. Anche questa sera gli oltre 150 volontari in maglia gialla dell'associazione Amici di Torrile sfideranno il maltempo con il sorriso, forti dell'obiettivo di "donare con gusto" che da sempre è il motto della manifestazione. Dopo la straordinaria serata di venerdì, che ha visto migliaia di persone arrivare in paese per degustare i vini selezionati da sommelier ed esperti dell'Osservatorio del Lambrusco, gustare le pietanze preparate dagli chef dell'associazione Amici di Torrile e del Ristorante Romani di Vicomero e ballare fino a notte inoltrata con i Divina, anche ieri, nonostante la pioggia, sono state tante le persone che si sono ritrovate sotto i grandi tendoni allestiti nello spazio del campo sportivo del paese per essere parte della festa più frizzante dell'anno.

Questa sera alle 19 apriranno ancora una volta le cucine, pronte a sfidare l'assedio dei golosi con un ricco menù fatto di piatti della tradizione e ricette originali e proposte sfiziose per celiaci e vegani. Piatti da gustare accompagnati dalle bottiglie suggerite dai sommelier e dagli esperti dell'Osservatorio del Lambrusco che, dall'enorme stand allestito all'ingresso dell'area feste, guideranno gli ospiti della festa alla ricerca del vino giusto per la serata tra le oltre 103 etichette disponibili.

Non mancherà nemmeno l'animazione: questa sera il microfono sarà affidato a Gianpaolo Cantoni che con le sue barzellette farà dimenticare anche la pioggia. Ma, come ogni anno, la parola chiave della festa non sarà solo divertimento: il ricavato della festa verrà infatti utilizzato per contribuire alle attività delle associazioni di volontariato del territorio.