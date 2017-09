La partita di calcio degli amici, con un centinaio di persone sugli spalti. Tanti palloncini colorati liberati in cielo, con attaccati alcuni messaggi. E una raccolta fondi per la Croce Azzurra: 343 euro. Si è svolto nel campo «Tesauri» del Team Traversetolo il memorial dedicato a Yuri Neroni, scomparso l'anno scorso a 17 anni.

Michele Pelacci, uno degli amici, racconta la serata del Memorial e ricorda Yuri come un «ragazzo allegro e sempre pronto a scherzare».

Continua Michele Pelacci:

La grande passione di Yuri era il calcio, dove ha difeso la porta delle giovanili di Traversetolo, Juventus Club Parma, Castello e Montecchio. In ognuna di queste società del territorio, Yuri ha lasciato un ottimo ricordo di sé, tanto che al Memorial erano presenti ex compagni di tutte le squadre, nelle quali si è contraddistinto per umiltà e talento».

«Quando il padre di Yuri, Massimo, ha proposto a me e ad altri amici di organizzare una serata di calcio per ricordarlo, non ci ho pensato due volte», dice Giovanni Avanzini (che ha giocato nel Traversetolo, ndr), per la cui squadra Yuri fu portiere. «Eravamo felici di farlo per un vecchio amico».

Gonfiato l’ultimo palloncino, trenta ragazzi sono scesi in campo, dopo un minuto di raccoglimento. Hanno giocato anche ragazzi tuttora impegnati in squadre dilettantistiche, mentre altri non hanno mai colpito la “sfera”. Tutti accomunati dall’amicizia con Yuri. «E’ stato bellissimo per noi ragazzi vedere così tante persone sugli spalti», dice John Paul Martini, un altro amico di Yuri.

Sotto gli occhi commossi di papà Massimo, mamma Paola e della sorella Chiara - continua Michele Pelacci - il minuto di raccoglimento si è ripetuto a fine partita. A conclusione della serata, numerosi palloncini si sono librati in aria. Ognuno ha potuto scrivere un messaggio a Yuri, per ricordare un momento o una frase condivisa... La raccolta fondi ha dato un ulteriore valore concreto alla serata. Una festa di quei valori dello sport che Yuri tanto apprezzava.