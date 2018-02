Inaugurazione nuova palazzina al Parco delle Scienze per Vislab

Inaugurazione della nuova sede di VisLab presso il Campus Universitario di Parma.

Per il centro di eccellenza sull’autonomous diving guidato dal general manager Alberto Broggi una palazzina dedicata allo sviluppo dei progetti e alle ricerche delle auto che si guidano da sole.

Al taglio del nastro, presso il Parco Area delle Scienze nel Polo dell’Innovazione, erano presenti, oltre al sindaco Pizzarotti, il Magnifico Rettore Paolo Andrei, l’ingegner Giampaolo Dallara, il General Manager di Vislab Alberto Broggi, il CEO Wang di Ambarella e anche l’assessora alla Mobilità e Ambiente del Comune di Parma Tiziana Benassi. "La nuova sede rispecchia l’identità e la filosofia che caratterizzano VisLab. Sia per metodo di lavoro, smart e che trae energia dai giovani, sia per il modo di concepire la realtà, futuristica. Auspichiamo che questi tipi di realtà vengano prese da esempio dalla città e da tutti i soggetti che in qualche modo partecipano alla costruzione dell’idea di città del futuro." Hanno commentato il Sindaco e l'Assessore Benassi.