Bello FIGo quanta intolleranza

Gentile direttore,

rispondo al signor William They (lettera del 17 dicembre) il quale, dopo avermi «spiegato», dall’alto della sua infinita sapienza, il caso dei due marò (ma io sono duro di comprendonio e continuo a pensare che si tratti di uno dei casi più emblematici della stupidità nazionale, in cui un concerto di voci «ugualmente stupide e stupidamente stonate», come scrive Odifreddi, «hanno sempre preteso impunità e mai giustizia» per due accusati d’omicidio), si occupa del rapper Bello FIGo. Con la mentalità neocoloniale che gli è propria, parla della presunta indignazione degli «italiani che lo sfamano» e si sentono canzonati dai suoi testi, non tralasciando di esprimere opinioni discutibili (per usare un eufemismo) sul suo aspetto fisico. Intanto, signor They, parli per lei e quelli che la pensano come lei, senza arruolare indebitamente tutto il popolo italiano sotto le sue bandiere. Non risulta poi che il signor They, o il sottoscritto, o altri connazionali di mia conoscenza gli diano da mangiare. A me risulta che il desinare glielo procurino da quando è nato i suoi due genitori ghanesi, il padre con la sua paga di operaio, la madre lavorando in cucina da brava massaia. Col contributo volontario di quanti cliccano sui suoi video su You Tube o vanno ai suoi spettacoli senza esserne obbligati.

Davvero inquietante, poi, la frase finale del Nostro: «Estremamente pericoloso lanciare segnali come questo che possono innescare reazioni incontrollabili». Se crede, il signore in questione, di spaventare qualcuno, nel mio caso si sbaglia di grosso. Tanto più che la libertà di espressione è tutelata dall’art. 10 della Costituzione, e spero che questo valga anche per il rapper Bello FIGo, e non accada più che gli si impedisca di esibirsi a Parma e altrove come ultimamente è accaduto, nel segno di quell’intolleranza che è il vero marchio distintivo della nostra epoca.