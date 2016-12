Multata sul bus

Caro direttore,

le scrivo per farle presente, non solo a lei ma anche agli autori della mia ingiustizia, come ormai certe azioni ad opera della Tep siano a dir poco patetiche, discriminatorie e non professionali. Sono solitamente una persona molto responsabile e rispettosa delle regole. Se per dover fare un viaggio su un autobus servono i biglietti non impiego molto tempo a procurarmene uno, anche perché dopo tutto non è una spesa elevata (pochi euro a seconda della destinazione). Allo stesso tempo nel momento in cui salgo sul mezzo provvedo subito a timbrarlo. Non sempre però questa azione è assai facile. Anticipo che utilizzo poco spesso i mezzi pubblici ed il gesto di convalidare il titolo di viaggio può nascondere, per esperienza, delle sventure. Mi e capitato infatti che, saliti i controllori, mi sia stata assegnata una multa; addebitata non per il fatto che non avessi un titolo di viaggio, ma bensì perché convinta di aver timbrato l’ultima corsa, cosa che invece non avevo appurato data l’ingente folla sul mezzo (anche perché con già delle corse già timbrate, non si capisce se l’ultima è avvenuta o no) ma anche perché non sapendo che la macchinetta segnala i sbagliati inserimenti dei biglietti con una lucina rossa ed un suono sordo. Nonostante avessi fatto presente questo mio errore al pubblico ufficiale, egli con noncuranza non si è ritirato dall’estorcermi ben 120 euro per 2 persone, poiché accompagnata da mia figlia, oltretutto minorenne. Ma siamo davvero convinti che io fossi su quell’autobus l’unica persona «irregolare»? A mio punto di vista su ogni linea della Tep ci sono sempre numerose persone che non possiedono né biglietto né abbonamento e che allo stesso tempo non ricevono contravvenzioni. I controllori chiudono sempre un occhio su persone di colore oppure queste, non volendo pagare, appena scendono dal mezzo provvedono rigorosamente a stracciare la contravvenzione; ma anche la brava gente come me (sanzionata per un semplice errore) non è contenta all’idea di sacrificare inutilmente il suo stipendio (già scarso e da lavoro precario) per pagare chi come loro ed altri si rifiutano di rispettare le regole. Esistono anche diversi metodi che le persone hanno escogitato per sfuggire ai controllori. C’è chi ad esempio sfrutta la confusione delle fermate per sgusciare fuori dal mezzo nonostante i controllori li avessero già beccati in flagrante; chi utilizza più e più volte la scusa con diversi autisti che la macchinetta gli segnali tutte le corse esaurite (cosa esatta) quando afferma di averne ancora a disposizione; oppure gli studenti che nel momento in cui ad esempio gli identificatori gli chiedano il libretto scolastico per fornirgli i dati personali rispondono che la loro scuola non li utilizza, cosa impossibile perché ogni studente in qualsiasi scuola esso sia, lo possiede ed infine se la danno a gambe levate. Perché esistono così tante differenze tra le persone che potrebbero ricevere benissimo la multa e non la ricevono e chi la riceve non si sente moralmente convinto di doverla pagare? Credo che la Tep debba cambiare alcune cose. Se sono felici all’aumentare del numero di multe effettuate (anche perché i controllori stessi ricavano una percentuale sulle sanzioni che fanno) allora lo devono fare come si deve! Fare contravvenzioni non sempre è la soluzione più utile per far apprendere a chi ha sbagliato ciò che non deve ripetere. Oltre alle multe (che pochi pagano) non sarebbe male farli scendere dal mezzo? In questo modo almeno si crea un disagio a qualcuno nel momento in cui scende e deve aspettare il mezzo successivo. Ma comunque su quel mezzo successivo sul quale salirà, senza i controllori i «furbetti la farebbero nuovamente franca». Come rimediare? Avrei io un consiglio per la Tep: ovvero quello di far mettere ora in avanti e per sempre i controllori su tutte le linee. In questo modo potrebbero raccogliere numerosi fondi (da riutilizzare come meglio credono) con tutte quelle persone che utilizzano questo mezzo senza alcun rispetto sia per quelli che sono in regola, sia per gli autisti stessi, che almeno non lavoreranno più gratis per diversi furbetti. Questa è una scommessa che lancio alla Tep; e che mi piacerebbe essere scambiata con il risarcimento della somma che ho dovuto pagare ingiustamente. Spero che questa mia denuncia sia vista con attenzione, sia da parte sua, direttore, ma anche quella della Tep.

Anna Fornilli

Collecchio, 3 dicembre