La dominazione peggiore

Gentile direttore,

c’è voluto davvero un fisico bestiale, come dice la canzonetta, per ascoltare tutte le dichiarazioni di voto dei gruppi parlamentari del Senato sulla fiducia al Governo Gentiloni. Dall’inizio alla fine, senza ricorrere a farmaci antidepressivi, ho ascoltato tutti i Senatori iscritti a parlare. Dopo il voto. 164 si 99 contrari. Il Governo incassa la fiducia ed è operativo. Il quarto governo non eletto dal popolo. Non sono io a dirlo, sono i più agitati oppositori. Lo dicono in tanti ormai, alcuni con una variante; invece del popolo usano dire i “cittadini” Stucchevole più di tutti; il senatore di F.I. Paolo Romani che a chiusura del suo intervento ha detto:- mai voteremo un governo non votato dal popolo. Ora Direttore posso capire Di Battista che quando parla, sembra essere un disco di vinile 38 giri mandato a 45. Ma il Senatore Romani è troppo arguto per non sapere che i “no” del referendum, hanno ottenuto oltre alle dimissioni di Renzi; anche che la Costituzione resti immutata. Ne consegue che la Carta in vigore dal 48, affermi che non è il popolo a formare il Governo ,che non si vota quando il popolo o i cittadini (per dirla alla 5S.) lo desiderano e che un Premier non è scelto dalla gente, ma viene nominato dal Presidente della Repubblica. Non esiste mandato popolare. Allora? A..Dimenticavo la cosa più importante. L’equivoco che Romani finge di aver dimenticato, sta nel fatto che fu Berlusconi il primo a piazzare il proprio nome e cognome sulla scheda generando l’idea dell’elezione diretta; ma mai ratificata dalla Costituzione. F.I. è ed era di sua proprietà. Gentile direttore; lei sa meglio di me che la democrazia, è il peggiore dei sistemi possibili, esclusi tutti gli altri. (mi pare l’abbia detto Churchill). Bene, dire le cose che si pensano è un diritto e va difeso. Dirlo come ha fatto Michela Montevecchi, senatrice del M.5.S. nella sua dichiarazione di voto, oltre al disgusto generato da una sgradevole volgarità, è riuscita con il suo spettacolo (sapeva di essere in diretta) farmi ingerire un malok. Mi ha fatto ricordare un detto contadino. Un giorno una vipera ha morso una donna; è morta la vipera!! Poi Direttore, mi aiuti la prego a capire il senso che ha, il nome di un gruppo parlamentare che si chiama “conservatori e riformisti” (ma come è possibile?) Si prenda il tempo che vuole.

Sergio Bottazzi

Marzano di Terenzo, 14 dicembre