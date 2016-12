Grande Parma

Caro direttore

il derby dell'Enza, il 77esimo, ha regalato un godibilissimo spettacolo. Un'impresa, quella del Parma, che andava contro ogni pronostico. I Granata non perdevano, in casa, da oltre dodici mesi. E godevano del favore del pronostico. E forse proprio per questo motivo, la palpabile tensione dalla quale sono stati sopraffatti, si è rivelata fatale. D'Aversa si sta dimostrando allenatore di razza e pare sappia vedere lontano. Una partita equilibrata fin dai primi minuti con le squadre intente a non scoprirsi non concedendo spazi all'avversario. Ma alla prima occasione della gara il Parma passa in vantaggio con colpo di testa di Giorgino su respinta di Perilli. La determinazione è la loro arma vincente. Dopo sette minuti arriva il raddoppio con Baraye e la consacrazione. Dopo l'intervallo la reggiana si ripresenta più agguerrita ma non può nulla contro l'estremo difensore Zommers, forse il migliore in campo. Che compie un autentico miracolo sulla splendida rovesciata di Cesarini. Il Parma assapora così un momento magico ed espugna il Mapei Stadium, momento gioioso scandito anche dalla gioia della tifoseria mentre la Reggiana fallisce l'ennesimo test di maturità per raggiungere la vetta della classifica. Non sono mancati momenti di tensione con relativa sassaiola ad un pullman parmense, danneggiato dagli ultrà granata all'arrivo allo stadio. Ma le mele marce sono problema diffuso. Basti ricordare gli spiacevoli fatti accaduti dinanzi il bar Primavera, che sono costati 11 daspo tra le file parmensi, ancora di più potrebbero essere i padovani non ammessi agli stadi nei prossimi anni. Certa gente non ha idea di cosa sia lo sport ed ancora meno la sana competizione. E forse neppure comprendono che i loro inutili e deprecabili atteggiamenti certo non aiutano giocatori e società.