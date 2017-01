Ciclisti da multare

Egregio direttore,

mi sono deciso a scrivere dopo l'ennesimo quasi investimento stamane da parte di un ciclista sotto i portici di via Mazzini e dopo aver letto gli articoli pubblicati sulla Gazzetta sulla sua riqualificazione.

Vi era scritto tra le altre cose che si sarebbero rinnovate le pavimentazioni dei portici e a questo punto chiederei che venisse impedito ai signori ciclisti di considerarli piste ciclabili come da questi sono considerati anche i marciapiedi di piazza Garibaldi e Steccata!

Purtroppo dubito che la cosa sarà attuata (parlo delle sanzioni ai ciclisti) dato che proprio nell'occasione di stamane due «vigilesse» che transitavano sotto i portici e da me interpellate mi hanno risposto che non fanno multe perché hanno forti discussioni e poi vengono considerate «cattive»!

Ruggero Vitali

Parma, 15 dicembre