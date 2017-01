Ecco perché fanno a pezzi il presepe

Ill.mo direttore

mi permetto di ritornare sulla triste vicenda del Presepio collocato davanti alla Cattedrale e saccheggiato per la seconda volta in pochi giorni nella notte dell’ultimo dell’anno.

Il Presepe è la raffigurazione del racconto evangelico della nascita di Gesù.

La festa di Natale ha accompagnato la fede e la storia di oltre duemila anni arricchendo con tradizioni straordinarie le esperienze dei popoli cristiani ed ispirando le pagine e le opere più belle dell’arte e della tradizione.

La storia ci narra che la sacra rappresentazione del presepe ha avuto origine da San Francesco d’Assisi a Greccio nel Natale del 1223.

Quale sia stato il motivo ispiratore di tale iniziativa S. Francesco non lo ha mai spiegato.

Si può dedurre che fosse il grande desiderio del Santo di poter visitare e pregare nei luoghi santi dove è nato e vissuto Gesù ma che non ha mai potuto realizzare.

Per Francesco come per tutti noi il Presepio è dunque il modo di avvicinare a noi, come una sacra immagine, la vicenda straordinaria della natività del Salvatore. Ancora oggi è questo il messaggio di Betlemme che si ripropone nel Natale, Festa di luce, di bontà, vicinanza di Dio che si fa uomo nella fragilità e nella debolezza perché sia più evidente la forza straordinaria dell’amore.

Per questo motivo si è ritenuto di predisporre il segno del Natale davanti alla Cattedrale, Chiesa Madre della Diocesi e centro religioso della nostra città.

Un presepio semplice, essenziale, che potesse parlare del Vangelo di Natale a quanti transitano in questi giorni nella splendida piazza che per i suoi tesori d’arte e di fede attrae tanti parmigiani e tanti turisti: con questo gesto vandalico e vigliacco (avvenuto di notte quando la piazza era deserta), per due volte è stato danneggiato.

È innanzitutto la profanazione di una sacra rappresentazione, ma è stato anche un gesto sgradevole di scarsa intelligenza e civiltà.

Il Presepe è luogo di serenità e d’incontro, non può diventare motivo di sospetto o di conflitto.

Quale sia stata la motivazione che ha indotto a questo saccheggio non c’è dato di sapere. Ci rimane nel cuore l’amarezza e la preoccupazione di sapere che qualcuno possa compiere atti vandalici come questo. È chiaro che i danni economici arrecati sono di lieve entità, come purtroppo è vero che accadono intorno a noi episodi molto più preoccupanti segno di un degrado profondo nella sensibilità e nella coscienza.

Nel denunciare questi episodi di profanazione e di vandalismo gratuito, ci auguriamo che la luce di Betlemme possa illuminare le menti ed i cuori di tutti in modo che il nuovo anno appena iniziato sia opportunità di crescita nel rispetto e nella responsabilità di ognuno.

Ci auguriamo che Parma ritorni ad essere un villaggio dove si convive tra differenze e si agisce alla luce del sole e chi intende esprimere i simboli della propria fede lo possa fare con diritto e libertà.

Don Luigi Valentini

Parma, 2 gennaio