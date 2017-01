Le Serre del Giardino

Caro direttore,

non credo ci voglia un Renzo Piano o qualche altra archistar per decretare l’incompetenza totale di coloro - assessori, architetti e geometri comunali o chi per loro - che hanno concepito lo scempio che si va perpetrando sulle Serre del Parco Ducale, che attualmente ospitano la biblioteca Alice (e la totale inerzia, al solito, di chi dovrebbe sovrintendere a tutto ciò, cioè le Belle Arti). Si è sovrapposta all’edificio storico una struttura altamente invasiva a protezione - dicono - dai calori dell’estate. Quando bastava con tutta probabilità mettere dei pannelli solari sul tetto, che non solo avrebbero assorbito tale calore, ma anche fornito energia elettrica all’intero parco e conseguente ingente risparmio. Tutto questo mentre - contemporaneamente - si deturpa ancora piazzale della Pace – dopo l'intervento di Pistoletto spacciato per opera d’arte col provocatorio titolo di «Terzo paradiso».

Franco Visentin

Parma, 28 dicembre