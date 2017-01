Club privé e coppie

Gentile direttore,

ho appena terminato di leggere quel servizio sui club privé, in una pagina della Gazzetta on line, e mi permetto di sottoporle qualche mio pensiero in proposito. L'esibizionismo è un impulso, prevalente nei maschietti, ad esporre i propri genitali, naturalmente ritenuti interessantissimi ed inimitabili, ça va sans dire!, per vedere, ma non di nascosto, l'effetto che fa. Oggi lo praticano, in modo compulsivo, anche le femminucce in giovanissima età, in sostituzione del bancomat. Chi frequenta i club privé è incapace di realizzare un rapporto sessuale con un partner qualsiasi e cerca, nell'esibirsi, una conferma illusoria della propria virilità o femminilità. Le donne hanno forse una componente più mirata al piacere di essere osservate e concupite. Ma è solo una difesa maniacale contro la depressione, la frigidità, il timore di essere niente e nessuno: infatti, pensano loro, se sono oggetto di sguardi, vuol dire che esisto. Si tratta di un voyeurismo attivo o passivo. Ci sono quantità enormi di siti per scambisti, specie on line, dove le coppie esibiscono foto molto esplicite della loro fisicità dedicata alla funzioni richieste. Ci sono numerosi luoghi d'appuntamento, oltre agli appartamenti privati ed ai club, come certe zone di campagna - succedanee delle famose «camporelle» di antica memoria - o determinati posteggi stradali, dove allegri ed arzilli maritini e mogliettine si esibiscono in piroette mirabolanti di accoppiamenti vari, mentre orde di voyeuristi ne riprendono le prodezze con le videocamere. Si scambiano poi i risultati degli show precedenti, tra scambi di effusioni, complimenti ed auguri di buon godimento e proseguimento. Io, dico la verità, posso capire che si accendano, ogni tanto, barlumi di esibizionismo e scambismo, anche nelle coppie più caste e timide, fa parte dell'umana natura, siamo tutti un poco aberranti e perversi, nell'ambito sessuale, anche se ben pochi lo riconoscono. Ma tra l'immaginare ed il realizzare, c'è di mezzo non tanto il mare, ma un comune e sano senso del pudore. Come si può riuscire a vendere il proprio corpo e quello del partner, come su una bancarella del mercato? Non si tratta di ipocrisia, di pruderie da benpensanti e perbenisti, ma della propria dignità psicofisica. E poi, anche solo da un punto di vista strettamente genitale, tra due partner, in certe occasioni, è indispensabile una sana complicità, ad ogni livello, psicofisico ed immaginifico, che necessita di un certo periodo di rodaggio. Mi pento e mi dolgo, con tutto il cuore, di non riuscire a comprendere gli scambisti; chissà, forse magari in un'altra vita. Ma non credo nemmeno nella metempsicosi...

Franco Bifani

Fidenza, 29 dicembre