San Suu Kyi e Parma

Gentile direttore,

a proposito dei parmigiani ricevuti in un clima di amicizia e cordialità dalla leader birmana, già Nobel per la pace, Aung San Suu Kyi (vedi Gazzetta, mercoledì 4 gennaio). Negli stessi giorni si è letto che in Birmania (o Myanmar dir si voglia) continuano le persecuzioni contro la minoranza musulmana Rohingya. Come ben testimoniato dall'odierna foto del piccolo Mohammed annegato mentre fuggiva (dalle violenze) con la madre verso il Bangladesh. Mentre varie associazioni internazionali per la difesa dei diritti umani mettono sotto accusa il comportamento della San Suu Kyi (vedi La Stampa, martedì 3 gennaio). Che seguendo l'ondata popolare nazionalista (da noi si direbbe populista...) della sua opinione pubblica, ha abbandonato quella minoranza al suo tragico destino di capro espiatorio. Senza alcuna differenza con la precedente dittatura militare. Chissà se la delegazione parmigiana, nelle pieghe del lieto incontro, avrà chiesto alcuni chiarimenti in merito e dato qualche buon consiglio (come si usa fra amici). Perché sarebbe il colmo che una perseguitata, divenuta un simbolo nel mondo per le ingiustizie subite, una volta raggiunto il potere diventasse a sua volta persecutrice...

Roberto Arvedi