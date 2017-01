Parco Ducale abbandonato

Signor direttore,

fa impressione vedere lo stato di degrado in cui versa il nostro parco, visitato spesso da gruppi di turisti alla domenica e oggetto di svago per molte famiglie. Eppure i tratti calpestabili sono lasciati a se, vedo una persona alla luce del motocarro svuotare qualche cestino poi quando ci si vede andrà in un altro parco poiché certe immondizie rimangono per settimane. Se le foglie fanno da lettiera sulle siepi, nelle aree calpestabili nascondono delle insidie, ho visto una ragazza cadere su di un ramo nascosto era giovane con due risate con le amiche se la e cavata ma una persona anziana può avere altro esito, le luci spente sono sempre di più, un lampione caduto con la neve anni passati non e mai stato più rimpiazzato. Eppure ogni autunno arrivano diverse persone a tagliare alberi chissà dove vanno a finire per alcuni il suo taglio potrebbe essere discutibile, comunque non viene fatta una lotta di prevenzione alle cerambici e hai parassiti che intaccano le piante stesse.

Pietro Pasini