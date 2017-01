Duplice omicidio di San Prospero

Caro direttore,

la triste vicenda del duplice omicidio di Gabriela Altamirano e Luca Manici, in arte «Kelly», ha finalmente i nomi dei colpevoli. Sarebbe infatti stato l'ex fidanzato della donna argentina, aiutato dal figlio di lui il cui «in che modo» è ancora da stabilire, l'autore dell'assassinio. Ma l'omicida non sarebbe un uomo reso furioso dalla perdita della compagna come istintivamente si potrebbe pensare, ma un freddo calcolatore. Si aprono ora, quindi, altri scenari ed altri moventi.

Personalmente conoscevo, anche se in modo superficiale, Luca Manici, avendo io lavorato come «addetto alla sicurezza» in svariati locali. E posso affermare che era una persona estremamente corretta ed educata. Probabilmente anche molto buona. E non voglio certo giudicare i gusti e le abitudini di nessuno. Però mi sento di dire che certi costumi sessuali a volte possono rivelarsi pericolosi. Filmati di prestazioni, basti ricordare il recente caso di suicidio della povera e bellissima Tiziana Cantone, scambi di coppia, esibizionismi con guardoni, e chi più ne ha più ne metta, espongono, talvolta, a contatti con persone che non conoscono il valore dell'intimità sessuale. Che metterebbero il proprio partner nelle mani di un'altra persona. Magari anche facendosi pagare.

Credo che quando si superino certi limiti, si sia poi in grado di superarne anche altri, in ambiti diversi, sempre con accezione negativa. L'Italia è uno dei pochissimi paesi occidentali a non prevedere l'educazione sessuale nelle scuole. Siamo una nazione invasa dal porno gratuito che per sua natura è destinato al pubblico, mentre il sesso tra due persone è l'essenza dell'intimità e dev'esser nascosto per pudore e per preservare quel legame, anche se fugace.

Credo che siano concetti semplici ma basilari, che troppo spesso molti, in cerca di chissà quali perversioni ed emozioni, sottovalutino. Qui il discorso è diverso, si tratta di sesso a fini imprenditoriali perchè se vi è una domanda è giusto vi sia anche un'offerta. Forse Luca e Gabriela hanno peccato di fiducia verso il prossimo.

Resta il fatto che quando si frequentano certi ambienti ci vuole prudenza e lungimiranza nei confronti degli effetti collaterali che quei comportamenti possono avere. E questo vale anche nella vita di tutti i giorni.

Cristian Carbognani