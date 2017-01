Il ponte della Navetta

Egregio direttore,

verso l’autunno del 2014 fu indetto un concorso tra progetti per la ricostruzione del ponte della Navetta. Dopo una democratica votazione fu scelto un progetto che fu aggiudicato a una ditta di Torino che avrebbe realizzato l’opera nell’estate 2016. Non essendo stato fatto nulla, in data 3 ottobre 2016, chiesi, tramite lettera indirizzata al direttore della Gazzetta, pubblicata qualche giorno dopo, delucidazioni e informazioni in merito, all’assessore Alinovi e al sindaco Pizzarotti.

Ovviamente tutto rimase «lettera morta».

Ho appreso, qualche giorno addietro, da Tv Parma, che la Regione ha dato via libera all’appalto del costruendo Ponte, rivoluzionando le decisioni assunte in precedenza: cosa è successo?

Cambio ora tema: mi riferisco alla pista ciclo-pedonale che congiunge il ponte dei Carrettieri con via Navetta: nostalgico di Santa Lucia, di Babbo Natale e della Befana, ho atteso con ansia che almeno uno di essi si ricordasse dei vecchi del quartiere donando loro la necessaria illuminazione della pista stessa, corredandola anche di panchine per permettere qualche sosta rigenerativa. La mia attesa però è risultata purtroppo vana! Ma non mi illudo: anche questa mia missiva resterà «lettera morta»!