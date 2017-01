Quei «no» che non sappiamo più dire ai figli

Gentile direttore Brambilla,

l’omicidio dei coniugi Vincelli a Pontelangorino progettato dal loro figlio sedicenne ed eseguito con un’ascia dall’inseparabile amico di 17 anni, fa riaffiorare la vera emergenza sociale dei nostri giorni, di cui ci dimentichiamo spesso e volentieri: l’educazione.

Forse non ci rendiamo sufficientemente conto che quei “normalissimi” genitori avrebbero potuto vivere in qualsiasi paese e città d’Italia e che gli inseparabili adolescenti autori del duplice omicidio avevano gli stessi stili di vita di tanti giovani che vivono “normalmente” attorno a noi. Narcisismo, disimpegno, indifferenza verso la vita, falso senso della libertà. Vale a dire, insuccesso scolastico, nottate perse, selfie postati sui social con bicchieri in mano e ragazze di contorno.

E i genitori di chi ha brandito l’ascia ora non si capacitano. Bisogna avere grande pietà per il loro dolore. Dispiace tuttavia che prima non abbiano capito. Non abbiano avuto nulla da eccepire che il figlio, tornato a loro insaputa dal massacro, giocasse alla Playstation alle 5,30 del mattino con l’amico fidato. Genitori rinunciatari, che non ce l’hanno fatta a mettere paletti ai comportamenti del figlio. Anche questi sono genitori “normali”, niente è fuori dall’andazzo attuale. Genitori però, mi si consenta, ignari del fatto che una vita priva di regole e divieti ostacola la scelta, smorza ogni passione produttiva a favore di impulsi edonistici e distruttivi.

Dispiace dirlo ma oggi tutta la comunità educante è debole. Famiglia, scuola e altre agenzie esterne (oggi molto numerose) si mostrano tutt'altro che univoche quanto a modelli educativi. C’è un’ampia offerta di progetti ma il disorientamento è sovrano. L’anello più debole è costituito soprattutto dalle famiglie, alle quali più che ad altre agenzie è affidato il difficilissimo compito di praticare quanto la teoria suggerirebbe di fare.

Quale la causa di tutto ciò? Non è facile da individuare. Non ce ne sarà solo una. La società è viva e la vita comporta la complessità dell’essere, della relazione, dell’esperienza ed altro ancora. Con sicurezza si può solo affermare che le potenzialità della globalizzazione sono finite malamente. I tempi brevi del mondo sempre connesso ha mescolato informazioni, memoria, stupidità. La velocità nel percepire notizie e conoscenze ha favorito la superficialità. La parte preziosa di quel miscuglio che circola per i continenti è rimasta sul fondo. Alla fine hanno prevalso, anche negli adulti, modelli leggeri, di più facile presa sulla massa. (…)

Marina Vitali

Parma, 17 gennaio