Volontari Caritas

Carissimo direttore,

siamo un gruppo di amici che frequenta la mensa della Caritas come volontari per il servizio dei pasti. Abbiamo sperimentato cosa significa un piccolo gesto di carità nei confronti di chi ha fame. Non risolveremo sicuramente noi questo problema (e neanche la Caritas), ma questo è un modo di non restare indifferenti di fronte ad una realtà che ci provoca, che apre una breccia nel nostro muro di indifferenza. Questo servizio diventa anche occasione di una amicizia con gli altri volontari, perché non vogliamo essere i professionisti dell’assistenza, ma uomini che, avendo incontrato un bene per sé, vogliono comunicarlo ad altri uomini, in particolare i più bisognosi. Per questo ci sentiamo provocati dalla polemica innestata da chi guida la nostra città, non tanto per difendere una posizione e le numerose attività della Chiesa di Parma (raccontate in modo esauriente in questi giorni sulla Gazzetta), ma perché questo desiderio di bene comune ha bisogno di tutti. La politica deve valorizzare tutte le esperienze che nascono nella società civile e di fronte ad una emergenza tanto grande non ci si deve preoccupare su chi è più bravo o chi fa di più, ma di un dialogo vero e costruttivo.

Francesco Varacca,

Gigi, Valeria

Parma, 20 gennaio