L'Italia che interviene "dopo"

Egregio direttore,

ho preso atto della sua indignazione per la disgrazia, peraltro annunciata, del giovane Filippo, investito e ucciso mentre andava a scuola. A tal proposito vorrei con lei affrontare la cattiva abitudine di noi tutti di indignarci dopo, dopo che le disgrazie siano portate al loro estremo. Tutti noi bene o male vediamo situazioni di incuria, pericolosità stradale, ma spesso facciamo finta di niente se il problema non ci riguarda in prima persona e questo non va assolutamente bene, tutti noi cittadini dovremmo farci carico di segnalare le situazioni pericolose e seguirle fino a soluzione. Giusto per fare un esempio, c’è una situazione a mio parere molto pericolosa sulla strada che da via Budellungo va verso il cimitero di Marore: oltre a non avere i marciapiedi è completamente buia per la mancanza di lampioni. Ora su quella strada sono presenti il circolo Rapid, frequentato da molte persone, soprattutto anziane; la società sportiva Arsenal, che ha molti ragazzi che finito l’allenamento percorrono la strada al buio, senza parlare di chi si reca al cimitero. È possibile che una strada così trafficata nel 2017 non sia ancora illuminata e senza marciapiedi? Dobbiamo aspettare la prossima tragedia per poi indignarci di nuovo? Qualche tempo fa ho segnalato la cosa al signor sindaco che naturalmente ha fatto spallucce in quanto in quel periodo era più importante cambiare le panchine in via Cavour: spero che dopo questa segnalazione anche il suo giornale dia risalto al problema al fine di arrivare ad una risoluzione.

Andrea Zanichelli