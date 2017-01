La viabilità a Langhirano

Gentile direttore,

sono un felinese che per un motivo o per l'altro si reca spesso a Langhirano. Con questa mia lettera vorrei chiedere spiegazioni al sindaco o all'assessore alla Viabilità (o a chi per essi) per quanto riguarda il tratto di strada a nord del paese che dà l'accesso al centro commerciale.

Vedo di sintetizzare l'attuale regolamentazione per quel che ne capisco io.

Chi viene da Parma ha due accessi a destra: uno ad inizio rettilineo e l'altro dopo la prima rotatoria. Fin qui tutto bene.

Chi invece viene da Langhirano o dalla montagna ha un'unica entrata: deve arrivare alla seconda rotatoria, ritornare indietro 200 metri sulla Massese poi svoltare a destra. Ma perché? Vediamo l'uscita. Chi va verso il paese o la montagna ne ha due: una a nord ad inizio rettilineo e una dopo la rotatoria. Chi invece deve andare verso Parma è obbligato a svoltare a destra in tutte due le uscite, raggiungere le rotatorie e dirigersi poi verso Parma. La mia mente agricola non riesce a capire il perché di questa viabilità. Ho paura di scoprire l'acqua calda dicendo che basterebbe rimuovere 4 metri di marciapiede in corrispondenza della rotatoria più a nord creando un'entrata-uscita ad ovest che serva il centro commerciale. Se ci fossero dei motivi validi per non farlo chiedo gentilmente che qualcuno me li spieghi. Grazie.

Bruno Salsi