Egregio direttore,

da buon camminatore frequento il Parco Ducale e ho quindi l’occasione di poter parlare con altri amanti di questa oasi cittadina. Un grande senso di sconforto accomuna tutti per il degrado in cui versa attualmente. Foglie che ricoprono i viali, buche fangose, sporcizia, il lago lasciato alla buona volontà di una ragazza che ha preso a cuore la salute dei vari animali che dimorano sulle sue sponde ed infine le frequentazioni poco rassicuranti di gruppi di extra comunitari che nel periodo estivo, spesso dormono sui prati.

Gli organi di polizia fanno dei passaggi, dei giretti, così, tanto per far vedere che ci sono, ma i controlli sono tutta un’altra cosa e pensare che i carabinieri sono lì a due passi.

Il Parco è un bene prezioso vediamo di conservarcelo pertanto faccio un invito all’amministrazione affinché provveda a fare una prima pulizia dalle foglie ed una sistemazione dei viali, ai frequentatori perché non ne aggravino il degrado con comportamenti incivili.

Luciano Musi