Frazioni dimenticate

Egregio direttore,

ho letto con attenzione l’articolo pubblicato, il giorno 9 dicembre 2016, sulla Gazzetta di Parma, dove, a pagina 7 si parlava dettagliatamente del bilancio del Comune di Parma

Prendiamo atto dell’andamento positivo delle finanze, in modo particolare del bilancio di previsione per il 2017.

Ci preme comunque evidenziare come sono state ignorate le esigenze nel breve periodo, in particolare per il 2017, dei cittadini della periferia sud del Comune, cioè le frazioni che in passato formavano l’ex Comune di Vigatto con Corcagnano al centro di esse.

In questi ultimi anni, l’Amministrazione Comunale non ha nemmeno eseguito l’ordinaria manutenzione nei territori comprendenti le frazioni di Vigatto, Alberi, Panocchia, Carignano, Corcagnano, Gaione e San Ruffino (non è stata chiusa neanche una buca nelle strade).

Ora nell’articolo sopracitato, l’assessore Michele Alinovi, non spende una parola per quanto riguarda il territorio sopracitato, e pensare che nel tempo abbiamo chiesto 3 appuntamenti per presentare le problematiche delle frazioni, appuntamenti che ci sono sempre stati negati.

A questo punto, dobbiamo sottolineare tramite stampa, le esigenze prioritarie dei cittadini della zona, esigenze che il nostro Comune non ha avuto nemmeno la sensibilità di voler ascoltare.

I problemi principali che riguardano l’abitato di Corcagnano, tra l’altro la frazione del Comune più popolosa, sono i seguenti:

1) La creazione di un piccolo parcheggio a nord del complesso scolastico sulla Massese a Corcagnano, dove già il progetto esiste ed è sul tavolo di uno dei tecnici dell’assessorato. Il progetto è già pronto e con un costo non elevato risolverebbe il problema dell’entrata e uscita degli alunni e la decongestione del traffico nelle zone limitrofe il plesso scolastico.

2) La costruzione della tangenziale che possa eliminare l’enorme traffico che attraversa la frazione di Corcagnano (tangenziale che è già stata costruita nei paesi del Comune di Langhirano). Anche per questo problema esiste già un progetto definitivo.

Confidando che i vari assessori competenti tengano in considerazione quanto sopra descritto, in caso contrario saranno i cittadini del nostro territorio a dare un giudizio sull’operato dell’Amministrazione, giudizio che sarà inappellabile.

Renato Giuffredi