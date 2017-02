Scusa cara, ho il gene dell'infedeltà

Signor direttore,

nel gennaio 2014 fu istituito un sito internet riferito al Benessere. Ancora oggi andando su www.benessereblog.it troviamo scritto: «Lo sapete che cos'è l'amigdala? Si tratta di un’importante parte del nostro cervello in grado di regolare le emozioni, intervenendo in particolare nella gestione della paura. Ecco a cosa serve e come funziona». Io nell’estate del 2014, leggendo quella precisazione che si trattasse in particolare della gestione della paura, non volli seguire il contenuto perché fuori dai miei interessi. Oggi, invece, mi è bastato leggere il titolo di un articolo contenuto nell’inserto Domenica del Sole 24 Ore per farmi venir voglia di un approfondimento a quel proposito: «L’amigdala frena la disonestà». In mezzo in neretto troviamo scritto: «E’ l’organo chiave delle emozioni. Suscita reazioni avverse a comportamenti immorali. Se si opera onestamente non reagisce». Ho avvertito un che di stupore misto ad una grande curiosità. Cercherò di sintetizzare il contenuto di quanto esposto da Arnaldo Benini (docente di neurochirurgia e neurologia all'Università di Zurigo). Dopo aver ricordato che i tracolli finanziari del 2008-2009 siano stati in gran parte causati dalla «dishonest business culture» di molti istituti finanziari, riporta i risultati di un’indagine su 2.568 giovani che ha mostrato che l’onestà individuale è più diffusa in comunità fondamentalmente oneste. La trasgressione - precisa il docente - «inizia con infrazioni modeste e tende ad aggravarsi con le recidive (…) il disagio iniziale si attenua fino a sparire e la disonestà può diventare la norma. Così evolve il comportamento disonesto». Anche se viene aggiunto, come ci si poteva immaginare, che «da Paese a Paese la diffusione differisce», però il concetto base rimane e si evidenzia che quegli esperimenti hanno confermato che «all’inizio del comportamento disonesto l’attività dell’amigdala è intensa e il freno psicologico è forte, ma la ripetizione di atti disonesti attenua l’attività dell’amigdala e quindi la recidiva diventa più facile e l’inganno maggiore». Mi pare che già queste affermazioni possano farci riflettere.

Anzi, potremmo forse chiederci se entri in ballo quel che chiamiamo coscienza laddove cominciamo a tenere un comportamento disonesto. O è l’amigdala a porre il freno? Forse tutte e due. Fatto sta che ormai, secondo le neuroscienze, sembra provato che se vi è la «ripetizione di atti disonesti» automaticamente l’attività dell’amigdala si attenua. Insomma - secondo un’identificazione empirica - la china della disonestà sembra si conosca quando inizi. Non è cosa di poco conto. (...)

Giuseppe Pigozzi

Caro Pigozzi,

sono ormai alcuni anni che gli scienziati (o i giornalisti che interpretano gli scienziati?) tendono a ridurre ogni comportamento umano alla biologia. Sei un delinquente? Dipende dalla tal parte del cervello. Sei di destra o di sinistra? Dipende dalla tal altra parte. Anni fa un grande quotidiano titolò in prima pagina: «Scoperto il gene dell'infedeltà». Come dire, se tradisci la moglie o il marito non dipende da te, ma è un tuo gene che ti ha ordinato di farlo.

Mi chiedo come si possa sostenere un riduzionismo di questo genere, secondo il quale ciascuno di noi - quindi - non avrebbe alcun libero arbitrio, ma obbedirebbe ad amigdala, geni, sinapsi, neurotrasmettitori vari eccetera. Io faccio sempre un esempio molto banale. È vero che la scienza può dimostrarmi, ad esempio, che si diventa rossi (di timidezza) perché si attivano certe sostanze chimiche: ma perché divento rosso in una certa situazione e non in un'altra? È vero che quando ci si innamora il cervello lavora in un modo particolare: ma perché mi innamoro di una persona e non di un'altra? Insomma, caro Pigozzi, stiamo attenti. Si potrebbe affermare, secondo il ragionamento dei riduzionisti, che quando fanno certe affermazioni non le fanno perché ci credono davvero, ma perché un gene glielo ordina. Se così fosse, saremmo tutti solo dei robot.

E poi, vorrei vederli se - sorpresi dalla moglie mentre sono a letto con un'amante - se la possono cavare dicendo: «Scusa tesoro, ho il gene dell'infedeltà».