Egregio direttore,

abito in piazzale Bertozzi, nel mezzo di questo slargo c'è l'Hub Caffè, un bar inizialmente descritto come «caffè letterario»: la sera del venerdì o in concomitanza di qualche festa di laurea ecco che il bar si trasforma in discoteca con tanto di dj. La musica oltre un certo volume nel silenzio della notte dà fastidio, non lascia prendere sonno, irrita. Questo locale è di proprietà comunale ed il Comune lo dà in gestione: non c'è più un regolamento che disciplina le emissioni sonore? Il limitatore dei decibel dell'Arpa? La musica non dovrebbe essere circoscritta all'interno del locale? E tutto questo sino a notte fonda, con tanto di giovani all'esterno che fanno a gara nell'alzare la tonalità della voce. Mai che un addetto del locale esca a richiamare questi individui. Anzi, la linea telefonica del locale viene staccata così da impedire la chiamata di qualche residente in cerca di un colloquio conciliante nel moderare il volume acustico. Spero che qualcuno dei nostri Amministratori (lo ripeto, proprietari del locale) abbia un numero telefonico alternativo a quello dell'elenco! Nessuno pretende chissà che, ma rispetto per la gente che ci vive attorno, questo sì.