La lotteria di Medicina

Gentile direttore,

due giorni fa la mia cara nipotina ha superato con un 30 l’esame di Anatomia all’università «La Sapienza» di Roma. Sbarcherà da noi tra due giorni, dopo essersi fermata a Milano con l’alta velocità , ritornando poi a Cremona dove viviamo in due zone diverse della città: il superamento dell’esame per accedere a medicina non consente scegliere l’università dove studiare (Parma nel caso) ma sottopone l'iscrizione a regole non a tutti facili da comprendere.

Nel caso specifico sia la madre della studentessa, che io,nonno materno, siamo ex studenti di medicina a Parma. Io poi in questa città ho vissuto la vita (di recente vecchi amici mi hanno inviato un volumetto di fotografie degli anni ’60 dove sono in prima pagina al Tardini con la maglia del Romagnosi) e soprattutto ho fatto parte della nota scuola di nefrologi del professor Migone. Ancora ho avuto il merito, piazzato come primario all’ospedale di Suzzara, di vincere anche quello di Cremona ampliando così l’elenco dei colleghi vincitori di cattedre o di primariati ogni dove in Italia.

La ragione di questa lettera è ormai evidente: mi stupisce la costrizione, forse inevitabile, alla frequenza universitaria lontana e, per di più, non collegata facilmente con il luogo di residenza. A malincuore faccio presente che, inevitabilmente, per colpa di questo sistema, la cara immagine della città dove sono cresciuto ed ho operato rischia di divenire, per me, più lontana e matrigna.