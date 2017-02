Grazie al Comune di Noceto

Gentile direttore,

devo un doveroso ringraziamento all’amministrazione del Comune di Noceto, al sindaco Fabio Fecci ed ai tecnici responsabili della viabilità e del verde per aver recentemente messo in sicurezza il primo tratto di via Ponte Taro che parte dalla rotatoria posta sulla Via Emilia. Un tratto che come utente della strada ed abitante della Frazione di Ponte Taro ritenevo abbastanza pericoloso sia per i tanti utenti della suddetta strada che per le numerose persone che per vari motivi quotidianamente percorrono il sentiero ciclopedonale che costeggia la citata strada comunale. Non meno importante l’esecuzione del tratto di marciapiede mancante da anni sulla via Emilia in direzione Parma che collega la zona Sud/Est con il centro della frazione permettendo finalmente agli abitanti della citata zona di recarsi nel centro della frazione in sicurezza. Questo importante intervento inerente, alla incolumità delle persone e alla sicurezza della viabilità mi fa ben sperare che a breve venga eseguito un altro importantissimo intervento che ritengo indispensabile e necessario in quanto abbastanza pericoloso. Mi riferisco al sovrappasso di via Camboara che sovrasta l’ingresso in Autocisa dal casello di Parma Ovest, il quale (ad eccezione di questo periodo che è a senso unico alternato) è privo da sempre di guardrail e dotato solamente di una leggera rete di protezione sicuramente non idonea per sostenere neppure urti di media entità, mettendo così a forte rischio l’incolumità dei pedoni, dei ciclisti e di tutti gli occupanti dei numerosi autoveicoli che percorrono sia via Camboara che l’ingresso/uscita del casello autostradale Parma Ovest. Mi è corretto sottolineare che detto tratto è da tempo sottoposto al limite di velocità dei 30 Km orari ma che purtroppo quasi nessuno rispetta creando situazioni di preoccupante pericolo.

Giuseppe Bassi