Prevenire il bullismo

Egregio direttore,

il termine «bullismo», significa usare prepotenza, intimorire. Quando questi atti sono compiuti mediante l’uso della rete e, in generale, dei mezzi informatici, il fenomeno viene comunemente definito come «cyberbullismo».

Questi gravi fenomeni non sono da sottovalutare, non è vero che possono nascere solo in contesti di degrado e che, in ogni caso, non ci riguardano. Non è così: il bullismo vede adolescenti che arrivano a usare violenze e minacce, a offendere, come è accaduto di recente in una scuola della nostra provincia, nella fattispecie i ragazzi sono tutti italiani, residenti nel territorio, figli di famiglie normalissime.

E’ un fenomeno interclassista e largamente diffuso: spesso a macchiarsi di questa forma di violenza subdola e vigliacca sono ragazzi da tutti noi definiti «normali», cresciuti in famiglie ordinarie, figli di genitori che forse hanno puntato troppo, nell'educarli, sul loro successo sociale e scolastico, in accordo con un imperativo di tipo individualistico, e troppo poco invece a formare in loro una coscienza di cittadini capaci di riconoscere nell'altro sempre una persona portatrice di sentimenti e diritti e mai unicamente un oggetto.

Ed ancora, il bullismo non ha nulla a che vedere con la goliardia o l’ironia: è un fenomeno violento e criminale. Il problema è proprio questo: sottovalutare questi atteggiamenti, scambiare un atto vergognoso con un gioco o un passatempo.

L’esperienza ha dimostrato che lo scenario in cui trova principale collocazione il fenomeno del bullismo è il contesto scolastico: ecco perché è importante intervenire precocemente ai primi campanelli d’allarme per trovare le strategie adeguate a sostenere, aiutare e guidare i ragazzi coinvolti, nessuno escluso, sia esso bullo che vittima.

E’ necessario aumentare la sensibilizzazione sociale rispetto ad un fenomeno così delicato, fornendo maggiori strumenti agli insegnanti per valutare, prevenire e dove è necessario intervenire su comportamenti aggressivi sempre più frequenti tra i bambini e tra i ragazzi, coinvolgendo i genitori, che devono ridiventare educatori e non fans dei propri figli.

Occuparsi di bullismo è una priorità per potere realizzare l’obiettivo di stare bene a scuola e con gli altri e sviluppare competenze relazionali per potere instaurare rapporti basati sul rispetto reciproco.

Rino Basili