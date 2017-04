Benpensanti e buonpensanti

Caro Brambilla,

ogni tempo “politico” ha le sue dicotomie. E nella mia adolescenza, tanto per fare un esempio, si confrontavano colui che veniva definito “benpensante” e chi si considerava invece “progressista”. Oggi, a distanza di qualche decennio, al sicuramente inflazionato “populista” credo che sarebbe ormai necessario contrapporgli il termine di … “buonpensante”! Negli anni settanta la definizione “benpensante” aveva una connotazione polemica e lievemente spregiativa, riferendosi a persona che proprio in politica, come anche nella vita sociale o in genere nella cultura, manteneva un atteggiamento conservatore e conformista. Il che, per quei tempi, significava per lo più non comprendere i cambiamenti non solo di cui la nostra società aveva ormai bisogno nel suo interno ma anche quelli che stava inevitabilmente subendo per influenze esterne. Può darsi che il confronto possa apparire forzato e contraddittorio ma ho l’impressione che proprio la definizione di "buonpensante" sia la più calzante attualizzazione di quel modo di pensare e comportarsi. O, meglio, di presumere di coloro che invece, oggi, sembrano non comprendere come affrontare i cambiamenti a cui la nostra società sta andando incontro e subendo. E se all'anacronistico conservatorismo dei “benpensanti” si contrapponeva lo schieramento che si riteneva “progressista”, in questo secondo decennio del ventunesimo secolo sembra che sia l'eccessiva tolleranza dei "buonpensanti" a confrontarsi con la tanta vituperata ondata “populista” che serpeggia per l'Europa. Ma come non definire (… e darne la stessa accezione se non negativa di certo dubitativa!) proprio con "buonpensante" questo modo fin troppo tollerante con cui "non" si vogliono affrontare questi nuovi cambiamenti? All’'immigrazione incontrollata si risponde con un’altrettanta incontrollata accoglienza. L’insicurezza dei cittadini viene accentuata dal rischio di vedere attribuita una sorta di corresponsabilità tra ladro e derubato in caso di furto in casa propria se ci si difende. L’integrazione tanto auspicata viene offerta e recepita spesso solo a senso unico. La stessa necessaria unità europea, rinnovata con il sessantesimo dei Trattati di Roma, continua però ad essere ambiguamente fondata solo sugli interessi economici e non politici o culturali. Sono solo alcuni dei temi a cui i “buonpensanti” d’oggi sembrano dare risposte ed affrontare in maniera equivoca se non sbagliata. E non è una semplice questione della banale, scontata e financo saccente contrapposizione tra bene e male o tra buoni e cattivi, ma la necessità di dare soluzioni vere a problemi reali senza peccare di presunzione! Perché, alla lunga, proprio negare l'evidenza di quanto ci sta accadendo attorno o affrontarlo con un eccesso di “buonismo” anziché alla tolleranza porterà al suo esatto contrario!

Mario Taliani

Noceto, 10 aprile