La storia ci insegna. Purtroppo

Buongiorno direttore, ho letto con grande interesse il suo editoriale di Pasqua e vorrei fare alcune considerazioni su questo scottante argomento. Venti di guerra dalla Corea del Nord. Pare che i coreani siano in possesso di un missile ICBM, in grado di portare una testata atomica, dalla gittata di 10.000 km,in grado quindi di colpire gli USA. Ammesso che sia vero, ho qualche dubbio sulla tecnologia coreana, e ammesso che sia in grado di colpire gli States, le potenti difese antimissile americane credo lo intercetterebbero, vale la pena rischiare una guerra nucleare per il pazzo criminale di Pyongyang? Non ho particolari simpatie per Trump però credo che in questo momento abbia tutte le ragioni, ma la posta in gioco è troppo alta . Una cosa è certa il mondo non può permettersi un dittatore pazzo e criminale che fa sbranare oppositori, anche propri famigliari, dai cani che sia in possesso di armi nucleari. I conti, prima o poi, andranno sicuramente regolati, ed anche la Cina dovrá prendersi le sue responsabilità per aver armato uno psicopatico, ma, per il momento dovremo cercare un altro sistema. Politica e diplomazia dovranno cercare , per il momento, di risolvere il problema in altro modo. Lei cosa ne pensa?

Carlo Migliavacca