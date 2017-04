Cerco testimoni

Gentile direttore,

sono con la presente a lanciare un appello per individuare testimoni relativamente all'incidente stradale avvenuto il giorno lunedì 13 marzo intorno alle 18 all'incrocio tra via Trieste, via Venezia e via Benedetta. Mia mamma stava percorrendo via Trieste e svoltava a destra su via Venezia quando successivamente sentiva un forte rumore di un motociclista caduto a terra, senza che ci fosse stato urto alcuno; la stessa, accorgendosi quindi dell'accaduto, prontamente accostava per accertarsi delle condizioni della persona e della moto.

Ora viene falsamente accusata di omissione di soccorso e di essersi rifiutata di fornire i propri dati personali ed assicurativi.

Chi potesse aiutarmi, è pregato di scrivere alla seguente mail: barbara.breschi.bb75@gmail.com