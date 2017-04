Ladri di bici e degrado

Egregio direttore,

pochi giorni fa hanno rubato la bicicletta a mia moglie. Un furto aggravato, così almeno è stato definito dai carabinieri nella denuncia. Un furto avvenuto in centro, all'interno di un cortile privato chiuso con una sbarra. Sia nelle ore successive al furto sia nei giorni seguenti in sella alla mia bicicletta ho battuto palmo a palmo numerose zone del centro e della prima periferia nella vana speranza, che essendo una bicicletta quasi nuova e di un colore particolare, di poterla ritrovare. Naturalmente della bici nessuna traccia ma in compenso ho visto cose che voi umani non potete neanche immaginare.

Scherzi a parte, un conto è andare a zonzo magari osservando luoghi o monumenti e un conto è andare in giro cercando e osservando con attenzione tutto quello che ti circonda. Ed è solo a questo punto che ti rendi veramente conto di quanto sia cambiata la nostra città negli ultimi anni. Ad esempio non avevo mai badato a quanta gentaglia nullafacente, di quanti fancazzisti, per non dire di peggio, ci siano in giro per Parma. Un popolo variopinto e multietnico lasciato libero di bivaccare e fare i propri porci comodi, il cui unico scopo sembra quello di scolarsi birre, litigare o affaccendarsi in lunghissime e soprattutto rumorose telefonate con i loro smartphone di ultima generazione.

Alcuni di loro li vedi sfrecciare in sella a bici nuove o seminuove alcune anche di marca. In alcuni luoghi lo sporco e il degrado regnano sovrani, la puzza di orina in certi punti è del tutto insopportabile. Ci sono poi certe zone e in certi orari che non sembra neppure di essere a Parma ma in una qualsiasi altra città africana o dell'est europeo. Vedi ad esempio verso sera piazzale Matteotti o piazzale Picelli. Le panchine di piazze e piazzette un volta occupate solo ed esclusivamente dai nostri anziani o dalle mamme con i loro bimbi oggi vengono occupate stabilmente da questi individui.

Sinceramente non si riesce a comprendere come tutto questo degrado e tutta questa sciatteria possa essere tollerata dalle autorità competenti. Venerdì ad esempio in tarda mattina alla base del monumento a Filippo Corridoni stazionavano una quarantina di africani e nord africani, alcuni addirittura sdraiati o completamente sbracati sui gradini sottostanti. Ricordo male o c'è un'ordinanza comunale che vieta un comportamento del genere? Quando poi un pomeriggio sono arrivato nel piazzale davanti alla stazione completamente occupato e presidiato da una masnada di nullafacenti lo sconforto è stato totale. Insomma un tour della città che mi è servito a comprendere molte cose.

Andrea Furia