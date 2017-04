I lavori sul ponte

Gentile direttore,

Per evitare notevolissimi disagi e la probabile perdita di lavoro di alcune centinaia di lavoratori «frontalieri», bisognerebbe garantire il passaggio per tutte le 24 ore del giorno sul fiume Po.

Negli anni 1974/1975 il Genio Pontieri di stanza a Piacenza aveva messo in opera in pochi giorni di lavoro un ponte di barche, che aveva dovuto essere interrotto per una grossa piena del fiume, su cui potevano transitare, a senso unico alternato, automezzi di portata non superiore ai 300 quintali.

Le massime piene del Po si sono sempre verificate nei mesi di maggio e ottobre-novembre. Bisognerebbe perciò rinviare l’inizio dei lavori, che dureranno senz’altro molto più dei due mesi previsti per i prevedibili maggiori lavori date le pessime condizioni di ogni parte della struttura portante, ai primi di giugno per maggiore tranquillità.

Nel caso di possibilità di piene anche durante i mesi estivi, previste dall’Aipo con molti giorni di anticipo, il ponte potrebbe rimanere chiuso solo per i giorni di pericolo.

Bisognerebbe superare, data la grave situazione di emergenza, eventuali misure di sicurezza oggi vigenti, e non si interromperebbe il passaggio di migliaia di automezzi al giorno.

Questa possibilità dovrebbe, a mio parere, essere prospettata alle Autorità competenti (Regioni e Province) ed ai giornali di Parma e di Cremona, dai sindaci in indirizzo oggi stesso, per non perdere altro tempo.

Infine, se nessuna Autorità avesse il coraggio di assumersi la responsabilità necessaria alla messa in opera di un ponte di barche, l’unica altra soluzione potrebbe essere l’uso di traghetti che mi risultano già in funzione a Cremona, Piacenza, Ferrara e senz’altro nel Delta del Po, per automezzi di portata non superiore ai 250/300 quintali, perché i miei ricordi si fermano quando i traghetti erano in funzione, durante la guerra e dopo, fino al ripristino del ponte di Cremona, e dopo la costruzione del ponte di Casalmaggiore, in sostituzione del vecchio ponte di barche.

Cesare Guariento

Società agricola Guariento

Corbellini Sas

Pieveottoville, 8 aprile