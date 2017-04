"Quei ragazzini che lanciano sassi a Traversetolo"

Egregio direttore

sabato 22 aprile, tranquilla gita fuori porta da Reggio Emilia a Traversetolo di 2 cinquantenni per visitare il museo Renato Brozzi. Museo molto ricco e ben organizzato: ci prende 2 ore. All'uscita alla ricerca della Vittoria Angolare (splendida) ci troviamo nella piazza davanti al municipio. Mentre osserviamo, sentiamo cadere qualcosa dall'alto, ma non capiamo cosa. Dopo qualche istante si sente lo schianto di qualcos'altro. Cominciamo a guardare sui tetti delle case e indietreggiamo. Continuano a cadere sassi che contro il pavimento della piazza si frantumano in mille schegge. Potrebbero ferire i passanti se colpiti. Ci ripariamo e scandagliando tutta la piazza ci rendiamo conto che dall'alto di una balaustra qualcuno lancia dei sassi. In silenzio ci infiliamo su per una scala coperta che porta al piazzale sovrastante dove si trova la chiesa del paese e 2 ragazzini su una panchina e uno in piedi accanto alla balaustra parlottano fra loro. Dapprima avevamo pensato di chiamare le forze dell'ordine, ma poi abbiamo deciso solo di rimproverarli. Sarà bastato?.

Comunque se i turisti sono accolti in questo modo non è detto che ritornino.

Rossella Conti

Augusto Salvioli

Reggio Emilia, 24 aprile