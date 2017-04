Caro direttore,

leggendo l’ottima intervista dell’amico Zurlini al sindaco di Parma, ho avuto un sobbalzo quando ho letto che in caso di rielezione farà costruire chilometri e chilometri di piste ciclabili. Essendone un perverso fruitore, mi sono chiesto: ma perché intanto non ha fatto mettere a posto quelle esistenti, tutte sporche, piene di buche, molte che finiscono nel nulla e soprattutto con un’illuminazione inesistente (specie sul Lungoparma)? E’ comodo, anzi è troppo facile fare certi annunci tipo anche quello riguardante l’obbrobrio del ponte a nord. Al che mi è venuta in mente una storiella sentita anni fa a Torino in periodo di elezioni. Riguardava un politico del Sud giunto in un paesello a perorare la sua elezione. Fra le varie promesse, aveva preannunciato «anche la costruzione di un ponte sul fiume». Al che dalla folla una voce aveva esclamato: «Non tenemo lu fiume» e lui imperturbabile: «Pure lu fiume»

Giorgio Gandolfi

Parma, 22 aprile