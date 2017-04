Vale di più un morto o 100 morti?

Gentile direttore,

nei giorni scorsi sui giornali di Parma e Reggio veniva dato giustamente risalto al ritrovamento del cadavere della ragazza annegata nel Po. Visto che le lettere ai giornali sono uno strumento democratico per esprimere un parere, molto più corretto ed educato dei social, ne approfitto per interrogarmi e chiedere il vostro parere su due particolari: possibile che nessuno dei due uomini, quello che la ospitava e quello che sembra fosse a con lei quel pomeriggio sullo spiaggione, gente nostrana da quello che ho letto… gente che sicuramente ha sentito parlare del Grande Fiume, non le abbia mai parlato dei rischi di una eventuale balneazione in Po? Possibile che la strage di 100 cristiani copti in due diversi attentati in Egitto meriti un sesto dello spazio-notizia dedicato alla povera Bebe? Questo non è rivolto alla Gazzetta in particolare ma a tutti gli organi di informazione.

Angelo Gennari

Parma, 26 aprile

Caro Gennari,

sul fatto che Bebe non sia stata messa in guardia, dai suoi due amici, sui rischi che si corrono nel fare il bagno nel Grande Fiume, beh, non saprei proprio che cosa risponderle.

Nel senso che non so che cosa le abbiano detto, ammesso che le abbiano detto qualcosa: di certo, ahimè, di gente che fa il bagno nel Po ce n'è parecchia, e ce n'era parecchia anche quel giorno.

Non capisco invece la critica che lei rivolge ai giornali. Ma non lo dico per spirito di categoria: lo dico perché mi pare ovvio che i giornali locali diano spazio soprattutto a quel che succede nel proprio Mondo Piccolo. Dare notizie locali è la nostra vocazione e, se permette, anche il nostro pane. Quando lasciai il Corriere della Sera per dirigere un quotidiano di provincia (La Provincia di Como, Lecco e Sondrio) Enzo Biagi, che per me è stato un maestro, mi ammonì dicendo: «Stai attento a non fare una brutta copia del Corriere o peggio ancora del New York Times». La stessa cosa, mi raccontano, la diceva qui a Parma anche Baldassarre Molossi, che fra tutti i direttori della Gazzetta è stato il più grande.

Detto questo, se c'è un giorno in cui abbiamo “aperto” il giornale con una notizia internazionale, è stato proprio dopo la strage dei cristiani la domenica delle Palme... Una notizia di esteri, che ci pareva però universale.