La vergogna dello spaccio in città

Egregio direttore,

il servizio di distribuzione a domicilio della droga è ammirevolmente efficiente e costante in città. Saranno 100, 200 o forse 300 i consegnatari che pedalano rapidi verso le mete a partire dall’imbrunire. I fruitori del servizio sono dei privilegiati in termini di comodità rispetto a qualsivoglia altro consumatore. Hanno solo il problema di acquistare un prodotto non certificato e privo di documento fiscale, ma comunque coperto, in caso di tossicità lieve, dal servizio sanitario nazionale. Quando la tossicità è mortale il problema è di altri. Si sa che il business ben gestito lievita in fretta e infatti è cresciuto negli ultimi anni in modo esponenziale, riempiendo a molti le tasche di danaro sonante. Peccato non conti ai fini del PIL e nemmeno sia tassabile, ci darebbe una mano nella quadratura dei conti nazionali. Bisognerebbe legalizzarlo ma probabilmente crollerebbe il prezzo e non sarebbe più di moda ed allora addio consumi. Già, poi sarebbe anche immorale venderlo in farmacia. Alla fine bisogna convincersi che una cosa che funziona non va toccata.

Cordiali saluti.

Alessandro Cocconcelli

Caro Cocconcelli,



sulla legalizzazione delle droghe mi sono già espresso più volte. Sono contrario per (sintetizzo) tre motivi: 1) tutti gli psichiatri del mondo sanno, e dicono, che le droghe fanno male, anche le cosiddette “leggere”; 2) legalizzarle significherebbe invece far passare il messaggio che le canne, in fondo, non fanno poi così male; 3) checché se ne dica, il business della malavita non sarebbe scalfito nemmeno di striscio, visto che continuerebbe lo spaccio di cocaina, eroina, ecstasy eccetera (a meno che non si vogliano legalizzare anche quelle).



Detto questo, veniamo alla massiccia presenza degli spacciatori in città. L’altra notte ho percorso via Trento in auto e non ho visto un solo essere umano che non fosse uno spacciatore (non mi si venga a chiedere come ho fatto a capire che erano spacciatori, per favore). La zona della stazione non è da meno. Via Verdi e la Pilotta e dintorni non sono sempre, diciamo così, ben frequentate. Non parliamo di via San Leonardo o altre zone periferiche. Che biglietto da visita offre Parma al turista, o al visitatore, che arriva da fuori? Sia che arrivi in treno, sia che arrivi in auto, la sera trova un simile comitato d’accoglienza. Molti parmigiani mi dicono che fino a pochi anni fa non era così.



Ora, è certamente vero che se ci sono tanti spacciatori significa che ci sono tanti consumatori, e questa è la prima vera emergenza. Parlo di un’emergenza educativa. Però, parallelamente, bisognerebbe fare qualcosa per mettere fine all’indegno spettacolo di strade intere divenute, di sera e di notte, monopolio dello spaccio. Non è solo questione di sicurezza. E’ questione anche di decoro. Direi perfino di decenza.